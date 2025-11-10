Появились подробности смерти актера Владимира Симонова

Актеру Владимиру Симонову, которого не стало 9 ноября, была необходима срочная операция, однако она откладывалась из-за множества противопоказаний, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, последние две недели перед кончиной звезда сериалов «Каменская» и «Дети Арбата» находился в больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Состояние Симонова начало ухудшаться в августе: он стал плохо выглядеть и испытывать одышку. Его госпитализировали, затем выписали для дальнейшего восстановления дома среди близких. В конце октября актера вновь доставили в больницу скорой помощью, врачи пытались стабилизировать состояние и назначили серьезную операцию. Владимир очень переживал, так как у него было много противопоказаний к операции.

О смерти народного артиста и ведущего актера Театра имени Вахтангова Владимира Симонова стало известно 9 ноября. Ему было 68 лет. Широкую известность он получил благодаря ролям в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».

Прощание с артистом пройдет в театре Вахтангова. Дату объявят позже.