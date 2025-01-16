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Появились подробности последних дней жизни Евгении Добровольской
Жизнь и общество

Сегодня, 14:05

1 мин.

Появились подробности последних дней жизни Евгении Добровольской

Мария Задорожная
Автор
Евгения Добровольская
Фото Екатерина Цветкова, Global Look Press
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Актриса Евгения Добровольская провела последние дни своей жизни в больнице. Об этом «Комсомольской правде» рассказали коллеги артистки.

Они сообщили, что с осени Евгения находилась в больнице и проходила курс лечения от онкологического заболевания. Коллеги подчеркнули, что Добровольская мужественно переносила все испытания, а знакомые актрисы опровергли информацию, что женщина находилась в хосписе.

«Она не была в хосписе, все понимала, но была оптимистично настроена. Она ежедневно молилась о детях, очень любила их, они все были рядом до последнего, обещали не подводить маму», — заявил источник издания.

Напомним, что актриса Евгения Добровольская умерла 10 января на 61-м году жизни.

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