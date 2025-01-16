Появились подробности последних дней жизни Евгении Добровольской

Актриса Евгения Добровольская провела последние дни своей жизни в больнице. Об этом «Комсомольской правде» рассказали коллеги артистки.

Они сообщили, что с осени Евгения находилась в больнице и проходила курс лечения от онкологического заболевания. Коллеги подчеркнули, что Добровольская мужественно переносила все испытания, а знакомые актрисы опровергли информацию, что женщина находилась в хосписе.

«Она не была в хосписе, все понимала, но была оптимистично настроена. Она ежедневно молилась о детях, очень любила их, они все были рядом до последнего, обещали не подводить маму», — заявил источник издания.

Напомним, что актриса Евгения Добровольская умерла 10 января на 61-м году жизни.