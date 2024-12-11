Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
После обвинения в изнасиловании Джей-Зи вместе с семьей вышел на красную дорожку
Жизнь и общество

Сегодня, 17:35

1 мин.

Джей-Зи вместе с семьей вышел в свет после обвинения в сексуальном преступлении

Диана Туманян
Автор
Фото Richard Harbaugh, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Звездная семья Джей Зи вышла на красную дорожку на следующий день после новостей об обвинении рэпера в сексуальным преступлении против девочки-подростка. Во время премьеры фильма «Муфаса: Король Лев» артист и его жена Бейонсе вышли в свет вместе с дочерью Блю Айви, которая озвучила персонажа Киару. На мероприятии звездная семья отказалась давать какие-либо комментарии по поводу обвинений артиста.

Бейонсе вместе с дочерью для красной дорожки выбрали наряды в цвет королевского золота. При этом образ певицы был более сдержанным, чем у Блю Айви. Девочка блистала перед папарацци в золотистом бальном платье без бретелек, с вырезом в виде сердца.

Фото Личный аккаунт Бейонсе, соцсети

А Бейонсе предпочла тематическое платье с глубоким вырезом на груди и золотыми узорами из коллекции Disney x Balmain: The Lion King, созданное Оливье Рустеном.

Джей-Зи на фоне жены и дочери выглядел совсем скромно, он был одет в темно-бордовый костюм, который дополнил черным галстуком.
Также на премьерном показе вместе звездной семьей вышла теща Джей-Зи — Тина Ноулз. 70-летняя мать Бейонсе выбрала для выхода черный облегающий комбинезон с золотым поясом.

Новости холдинга
Орбан рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
МВД накрыло сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ
Участник «Времени героев» занял должность замминистра инвестиций Подмосковья
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
17:10
Названы звезды, которые больше всего зарабатывают на новогодних корпоративах
16:25
Стало известно, кто стал новым мужем Насти Ивлеевой
15:45
Хейли Бибер впервые вышла в свет после рождения сына
15:20
Рэпера Джей-Зи обвинили в сексуальном насилии подростка
13:15
Актеру Василию Ливанову провели операцию в Москве