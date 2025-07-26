Популярный аксессуар из 2000-х снова в тренде

Банданы, которые стали популярными в 2000-х, вновь возвращаются в моду, сообщает The Sun.

Американская певица Дженнифер Лопес часто использовала этот аксессуар, завязывая его на голове и сочетая с кроп-топами и джинсами с низкой посадкой, украшенными стразами. В отличие от нее, британская дизайнер и экс-участница Spice Girls Виктория Бекхэм предпочитала носить шелковые платки с лаконичными нарядами, подчеркивающими элегантность.

Сегодня банданы снова на пике популярности у звезд. Например, на Каннском кинофестивале модель Эмили Ратаковски была замечена с ярким сине-красным платком, а также его примерила супруга Джастина Бибера, Хейли.

Кроме того, авторы статьи отметили, что этот модный аксессуар завоевал популярность также среди блогеров. Хештег «бандана» на TikTok собрал 312,7 тысячи просмотров, где инфлюенсеры предлагают идеи для создания образов с платком, например, сочетать с бикини и летними платьями.