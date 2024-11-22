Популярная обувь 2000-х годов вновь стала трендом
Мир моды снова покоряет обувь из начала 2000-х. На этот раз речь идет о низких ботильонах с толстой подошвой или платформой и высокими каблуками, сообщает французская версия журнала Vogue.
Эти модели когда-то стали популярны благодаря таким иконам стиля, как британская супермодель Кейт Мосс и манекенщица, телеведущая и писательница Алекса Чанг.
Фото Axel, Zuma, Global Look Press
В настоящее время этот тренд вновь стал актуальным благодаря усилиям современных дизайнеров. Такие бренды, как Chanel, Rabanne и Manolo Blahnik, включили данные модели в свои новые коллекции.
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