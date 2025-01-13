Где и когда состоится прощание с Евгенией Добровольской
10 января не стало Народной артистки России Евгении Добровольской. Она умерла на 61-м году жизни от продолжительного онкологического заболевания.
Церемония прощания с артисткой пройдет в здании Московского Художественного театра им. А. П. Чехова, где она служила с 1991 года.
«Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской состоится 14 января. В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. В 13:00 — отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах», — сообщили в Telegram-канале театра.
Далее пройдут похороны на Троекуровской кладбище, передает ТАСС.
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10 янв 16:25
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