Пластические хирурги раскрыли секрет красоты Эммы Стоун

Косметолог Дженнифер Армстронг и пластические хирурги Дженнифер Харрингтон и Яэль Халаас рассказали о «секрете» красоты американской актрисы Эммы Стоун, пишет Daily Mail.

По словам доктора Харрингтона, 36-летняя звезда могла прибегнуть к инъекциям ботокса для разглаживания морщин между бровями, на лбу и вокруг глаз. Также, по ее мнению, Стоун воспользовалась филлерами для губ, чтобы придать им дополнительный объем и более четкий контур. Доктор Халаас добавила, что актриса, возможно, прошла подтяжку бровей.

«Цель подобных процедур, особенно для знаменитостей, — естественный и гармоничный эффект, а не чрезмерная коррекция», — пояснила она.

Армстронг поддержала Халаас и уточнила, что Стоун скорректировала форму глаз с помощью филлера. По словам врача, такая манипуляция дает естественный и малозаметный результат.

«Филлер поднимает глаз, делая его миндалевидным. Я называю это переходом от грустного взгляда к более счастливому», — подчеркнула она.