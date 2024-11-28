Пи Дидди в третий раз отказали в выходе из тюрьмы под залог

Суд рассмотрел заявление Пи Дидди о возможности освобождения под залог в 50 миллионов долларов. Рэпер выразил желание находиться под домашним арестом до вынесения окончательного решения по делу. Однако федеральный судья отклонил его просьбу и оставил действующую меру пресечения без изменений. Таким образом, Дидди будет оставаться в бруклинской тюрьме вплоть до мая следующего года.



Как сообщает издание People, сторона обвинения представила четкие и убедительные доказательства того, что ни одни условия содержания рэпера или их комбинации не обеспечат должную безопасность окружающим людям.



Музыкальный магнат находится под следствием с сентября, когда ему были предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях на федеральном уровне. До этого ему дважды было отказано в освобождении под залог разными судьями, которые выразили обеспокоенность по поводу возможности влияния Дидди на свидетелей.



Прокуроры, стремящиеся оставить его в заключении, настаивали на том, что в случае освобождения он может попытаться повлиять на людей. Уже были случаи, когда рэпер предпринимал подобные действия даже в стенах исправительного учреждения.