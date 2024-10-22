Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Пи Дидди требует через суд запретить публично разглашать данные по его делу
Жизнь и общество

Сегодня, 17:00

1 мин.

Пи Дидди требует через суд запретить публично разглашать данные по его делу

Мария Задорожная
Автор
Фото Frazer Harrison, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, потребовал через суд запретить обвинителям и их адвокатам публично распространять и обсуждать любую информацию, касающуюся его дела. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным источника, адвокаты музыканта подали в суд особое ходатайство. Они просят, чтобы судья запретил всем участникам разбирательства публично обсуждать дело их подопечного. В заявлении Пи Дидди говорится, что суд должен остановить «карнавальную атмосферу», которая чаще всего возникает вокруг громких дел. Также адвокаты Шона ссылаются на правило, по которому они вправе не делать каких-либо публичных заявлений о личности и репутации обвиняемого. Сам Комбс уверен, что распространение различной и недостоверной информации в СМИ не даст присяжным вынести справедливое решение.

Многие пользователи сети решили, что таким способом Пи Дидди пытается заставить замолчать жертв и скрыть правду. Действительно, с момента ареста музыканта в интернете появляется все больше новых подробностей о его преступлениях. В СМИ всплывают не только рассказы людей, которые общались с Комбсом, но и детали судебных исков. Однако сам Пи Дидди все обвинения отрицает. Он даже заявил, что сам стал жертвой.

Новости холдинга
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
В Госдуме размещение сил сдерживания на Украине назвали ее финалом
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
Читайте далее
У кинопродюсера Харви Вайнштейна обнаружили рак костного мозга
Следующий материал
У кинопродюсера Харви Вайнштейна обнаружили рак костного мозга

Olimpbet awards

Последние новости
17:45
Зарубежные СМИ: Джастин Бибер почти не ест на фоне скандала с Пи Дидди
17:25
У кинопродюсера Харви Вайнштейна обнаружили рак костного мозга
21 окт 14:05
Джастин Бибер впервые вышел на сцену на фоне скандала с Пи Дидди
18 окт 16:10
Бывший бэк-вокалист Little Big Антон Лисcов экстренно госпитализирован
18 окт 15:50
Умерла звезда шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина