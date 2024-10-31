Пи Дидди требовал взвешивать девушек, которые приходили на его вечеринки

Издание The Post сообщает, что Пи Дидди использовал весы, чтобы измерять вес девушек, которые приходили на его скандальные «Белые вечеринки». Организаторы должны были убедиться, что гости женского пола весят не более 140 фунтов (63,5 кг).



«Девушки должны были быть молодыми и горячими, поэтому у меня всегда были весы под рукой на случай, если мне нужно было убедиться. Цифра была 140 фунтов, но если девушка была действительно высокой, приходилось проявлять осторожность», — сказала инсайдер издания.

Источник также добавила, что у женщин не должно было быть ни дряблости, ни целлюлита, а наличие пирсинга и татуировок сводилось к минимуму. Под запрет попадали и короткие волосы. Что касается дресс-кода, то девушки на вечеринке обязаны были выглядеть «горячо».



«Никаких брюк. Никаких джинсов. Никакой обуви на плоской подошве. Каждая девушка должна была надеть вечернее платье, желательно очень короткое, чтобы лишь прикрыть ягодицы. Декольте должно было быть открытым. И каждая из них должна была носить туфли на шпильках. В этом случае не было исключений: высокие туфли на шпильках», — подчеркнула собеседница The Post.



Кроме того, инсайдер заявила, что не интересовалась возрастом девушек. По ее словам, она даже не догадывалась, что на вечеринках могло происходить что-то ужасное, кроме распития алкоголя. На мероприятиях она не присутствовала.