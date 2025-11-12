Стиль жизни
Пи Дидди стал помощником тюремного священника
Жизнь и общество

12 ноября, 08:00

1 мин.

Пи Дидди стал помощником тюремного священника

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Фото Noam Galai, Getty Images

Американский рэпер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), приговоренный к 50 месяцам заключения, выполняет обязанности помощника тюремного священника. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По данным источника, на этой должности он следит за церковной библиотекой и помогает в уборке кабинета священника. Работа считается выгодной: заключенный получает пищу после религиозных служб и обычно проводит время в отдельной комнате с кондиционером. По словам представителя Комбса, сам музыкант описывает атмосферу на рабочем месте как «теплую и уважительную».

Ранее Пи Дидди перевели в федеральную тюрьму Форт-Дикс в Нью-Джерси, где действует менее строгий режим, и где он продолжит отбывать оставшуюся часть своего 50-месячного срока.

P&nbsp;Diddy.За что арестовали рэпера Пи Дидди: разбираемся в голливудском скандале
СМИ: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались

