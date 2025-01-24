Пи Дидди подал в суд на журналистов

Шон Комбс, известный как Пи Дидди, подал иск в суд на журналистов из-за «разжигания безумия в СМИ». Рэпер требует от прессы 50 млн долларов, сообщает американское издание ABC News.

По версии музыканта, журналисты специально сфабриковали и преувеличили ложную информацию о нем ради финансовой выгоды. Также Пи Дидди подал в суд на свидетеля, который заявил, что владеет записями, где Комбс совершает преступления против других знаменитостей и несовершеннолетних жертв.

Известно, что сейчас рэпер находится в Бруклинском центре заключения. 5 мая 2025 года пройдет заседание, где будет рассмотрены обвинения музыканта в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, рэкете и перевозке для занятия проституцией. Вину Пи Дидди не признает.