Пи Дидди отказался давать показания в суде
Жизнь и общество

25 июня, 15:35

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Фото Getty Images

В Нью-Йорке продолжается судебный процесс по делу Шона Комбса, известного как Пи Дидди. Впервые за долгое время он решил выступить в суде. Музыкальный магнат рассказал судье о самочувствии и поблагодарил его за работу, пишет TMZ.

Короткий разговор Дидди и судьи Аруна Субраманяна начался с вопроса последнего, как Шон себя чувствует.

«У меня все отлично, ваша честь. Я давно хотел поблагодарить вас, вы отлично справляетесь», — отметил Комбс.

При этом Пи Дидди подчеркнул, что не собирается давать показания по делу, всю его позицию изложит сторона защиты. Судья поблагодарил его за отмет и спросил, понимает ли он, что решение не давать показания было его собственным. Дидди сказал, что тщательно обсудил с адвокатами, давать показания или нет, и в конечном итоге решил отказаться от них.

Как пишет источник, выступление Дидди в суде для его защиты было бы рискованным. За все 8 недель судебного разбирательства от Дидди было мало что слышно, его комментарий стал самым содержательным за последнее время.

Пи&nbsp;Дидди.Скандальная биография Пи Дидди: музыка, арест и обвинения
Брэд Питт посещал встречи анонимных алкоголиков после развода с Анджелиной Джоли
Брэд Питт посещал встречи анонимных алкоголиков после развода с Анджелиной Джоли

