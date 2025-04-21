Пи Дидди отказали в переносе судебного заседания

Рэпер Пи Дидди, известный как Шон Комбс, не получил разрешения на перенос даты судебного заседания на два месяца. Об этом сообщил NBC News, ссылаясь на представителей защиты музыканта.

Адвокаты Комбса обратились в суд с просьбой отложить заседание, чтобы иметь возможность более тщательно подготовить свою защиту. Однако эту просьбу отклонили.

В начале марта против Шона Комбса было подано сразу четыре иска по обвинениям в сексуальном насилии — все в один день. Одна из женщин, подавших иск, утверждала, что подверглась насилию во время участия в реалити-шоу на канале VH1, где боролась за роль ассистента рэпера. Кендра Хаффони заявила, что в конце 2000-х Комбс напоил ее и принудил к сексуальным действиям. Трое других истцов также рассказали о том, что рэпер заставлял их пить алкоголь.

В апреле появились новые обвинения в адрес Пи Дидди, касающиеся торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и организации проституции. Рэпер категорически отверг эти обвинения.