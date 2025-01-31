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Пи Дидди обвинили в каннибализме
Жизнь и общество

Сегодня, 12:10

1 мин.

Пи Дидди обвинили в каннибализме

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Фото Jamie McCarthy, Getty Images
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Находящегося в тюрьме рэпера Пи Дидди, настоящее имя которого Шон Комбс, обвинили в каннибализме. О его преступлении рассказала певица Сара Риверс в рамках документального фильма «Дидди: Создание плохого парня».

«Он вышел из себя и сказал одному из моих коллег, что ты так меня злишь, что я хочу съесть твою плоть», — заявила артистка.

Сара добавила, что конфликт Пи Дидди и ее коллеги случился на съемках второго сезона шоу «Создавая группу». Рэпер также угрожал избить другого участника музыкального реалити. По словам певицы, Комбс сказал, что легко найдет человека, который покалечит того за деньги.

Кроме того, Риверс заявила, что боялась оставаться наедине с Пи Дидди из-за его неадекватного поведения, поэтому всячески избегала личного общения с ним.

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