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Пи Дидди экстренно госпитализировали
Жизнь и общество

Сегодня, 12:45

1 мин.

Пи Дидди экстренно госпитализировали

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Пи Дидди.
Фото Clinton Wallace, Zuma, Global Look Press
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Рэпера Пи Дидди, настоящее имя которого Шон Комбс, госпитализировали из тюрьмы в больницу Нью-Йорка. Музыкант пожаловался на сильную боль в колене, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

Уточняется, что Комбса забрали в медицинское учреждение еще в четверг, 30 января. Его адвокат Марк Агнифило отказался комментировать ситуацию.

Ранее Пи Дидди подал иск о клевете к СМИ на 50 миллионов долларов. Он обвинил журналистов в «разжигании безумия» и фабрикации нелепых обвинений в отношении него.

Пи&nbsp;Дидди. Пи Дидди обвинили в каннибализме
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