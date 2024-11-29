Певица Шер сообщила о завершении музыкальной карьеры

Певица Шер (настоящее имя — Шерилин Саркисян) подтвердила, что завершает свою карьеру после 60 лет на музыкальной сцене, сообщает The Sun. Во время последнего выступления она заявила, что готова немного отдохнуть, но прежде выпустит свой первый альбом с 2013 года.



По словам 78-летней звезды, этот альбом станет для нее последним. Шер выразила восторг по поводу новых песен, которые собирается включить в проект. Кроме того, она сказала, что готова отдать все, чтобы вновь стать 60-летней.



«Я самый старый человек, которого я встречаю почти в каждой комнате, если только не нахожусь в доме престарелых», — добавила звезда.



Сейчас Шер занимается продвижением первого тома собственных мемуаров. Она готовится выпустить пластинку с лучшими хитами, а также собирается вновь сняться в кино.



Певица прославилась после релиза песни I Got You Babe в 1960-е годы и до сих пор остается одной из самых знаменитых артисток.