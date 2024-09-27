Певица Лана Дель Рей вышла замуж

39-летняя певица Лана Дель Рей официально вышла замуж за своего возлюбленного — гида по аллигаторам Джереми Дюфренда. Свадьба состоялась всего через месяц после того, как об их романе стало известно общественности, сообщает Daily Mail.

На эксклюзивных фотографиях, опубликованных изданием, исполнительница хита «Summertime Sadness» идет по проходу в сопровождении отца, который держит в руках букет. Лана выбрала белое платье с пышной юбкой со шлейфом и с элегантным вырезом. Джереми предстал перед публикой в стильном черном костюме, белой рубашке и коричневых кожаных туфлях.

Пара обменялась свадебными клятвами у реки в Де-Аллемандес, штат Луизиана. Примечательно, но именно здесь Джереми проводит свои популярные экскурсии.