Певица Адель призналась, что оглохла на одно ухо

Британская певица Адель во время концерта в Лас-Вегасе заявила, что частично оглохла на одно ухо из-за бактериальной инфекции. Об этом написал NME.



Артистка сообщила, что перенесла довольно неприятное воспаление в ухе. По ее словам, оно оказалось намного болезненнее родов.



«Это самая болезненная вещь, которая когда-либо случалась со мной», — подчеркнула исполнительница хита «Skyfall».



Адель объяснила, что подхватила редкую инфекцию в воде. При этом болезнь «трудно поддавалась лечению».



«Я несколько дней принимала не те антибиотики, но затем они дали мне те, которые начали работать», — отметила певица.



Сейчас звезда уже не страдает от боли, но по-прежнему плохо слышит.