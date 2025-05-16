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Певец Алексей Воробьев впервые женился
Жизнь и общество

16 мая 2025, 13:30

1 мин.

Певец Алексей Воробьев впервые женился

Мария Задорожная
Автор
Фото Личные аккаунты Алексея Воробьевя и Аиды Гарифуллиной, соцсети

Российский певец и актер Алексей Воробьев впервые женился. Как сообщает Super.ru, завидный холостяк связал себя узами брака с 37-летней оперной певицей Аидой Гарифуллиной. По информации инсайдеров издания, пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в апреле 2025 года.

Детали знакомства Воробьева и Гарифуллиной не раскрываются. Однако в январе они участвовали в музыкальном шоу, а затем пару стали замечать вместе в Москве и за границей, где Аида выступает. Сами возлюбленные никак не афишируют свои отношения.

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