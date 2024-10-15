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Петербургский бренд и школа сапсерфинга закрыли сезон жаркой спортивной коллаборацией
Жизнь и общество

15 октября, 15:00

1 мин.

Петербургский бренд и школа сапсерфинга закрыли сезон жаркой спортивной коллаборацией

Мария Задорожная
Автор
Фото Пресс-служба бренда
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В рамках новой коллаборации пять ведущих тренеров школы сапсерфинга в Санкт-Петербурге Sup Spot вышли на сапах в каналы Петербурга в нижнем белье бренда A17.

Фотокампания подчеркнула соединение эстетики Санкт-Петербурга и красоты мужского тела. Синергия красоты внутри и снаружи.

Фото Пресс-служба бренда

«Эта коллаборация возникла на стыке ценностей и философии наших брендов. Мы тоже считаем, что путь к эстетичному телу — это большое путешествие без начала и конца. Это возможность сделать спорт чем-то большим, чем навязчивая рутина. Сделать его местом своей силы, точкой сборки, процессом единения со своими мыслями,» — делится команда A17.

Фото Пресс-служба бренда

Этой осенью компания выпускает новую коллекцию нижнего белья и первый дроп одежды. Ранее мы рассказывали о том, как создать стильный звездный образ.

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