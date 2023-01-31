Парижская неделя высокой моды осталась без российских дизайнеров

Среди дизайнеров, которые могли оказаться на Парижской неделе высокой моды в январе, — Валентин Юдашкин, Ульяна Сергиенко и Юлия Янина. Однако этого не случилось даже несмотря на то, что Ulyana Sergeenko и Yanina входят во французский Синдикат домов высокой моды, определяющий присутствие любого бренда на той самой неделе моды в Париже. Об этом сообщает сайт KP.RU.

На модных подиумах в Париже ходили русские модели: Саша Пивоварова, Ирина Шейк и другие красавицы — они живут и работают за границей. На показах были гости из России — продюсер Яна Рудковская, блогер тетя Мотя (Наташа Давыдова) и другие обеспеченные дамы. На неделе моды теоретически могли быть представлены коллекции трех брендов российских модельеров: Валентина Юдашкина, Ульяны Сергиенко, Юлии Яниной. Однако их отстранили от участия в неделе высокой моды: и летом 2022, и сейчас — в январе 2023 года. Потому новую кутюрную коллекцию сейчас сделала только Янина — остальные даже не тратились.

В неделе высокой моды принимают участие дома, которые входят во французский Синдикат домов высокой моды или получают от него разрешение на участие в показе — как приглашенные гости. Чтобы попасть в этот самый Синдикат нужно не просто шить красивую одежду из качественных материалов, которую оценили во всем мире, но и соответствовать целому списку требований: к примеру, 70% коллекции должно отшиваться вручную. На неделе моды дважды в год показывают кутюрные коллекции — это дорогая одежда, которая полностью отшитая вручную, в единственном экземпляре. Модельеры в этой коллекции могут фантазировать — эти вещи штучный товар для особых случаев. Богатые и знаменитые модницы могут заказывать себе наряды из этих кутюрных коллекций — их сошьют по индивидуальным меркам: средняя цена платья от 25 до 100 тысяч долларов (в зависимости от сложности модели, цены материалов). Коллекция от-кутюр не для массового производства — отсюда бренды считывают лишь часть идей для создания в будущем коллекции прет-а-порте: а эти вещи уже для массовой продажи (и основного заработка) в бутиках, они отшиваются по стандартным размерным линейкам, но бывают также сложны в производстве и должны держать марку качества.

Топ-стилист Анвар Очилов объяснил KP.RU: «Участие в неделе высокой моды в Париже для бренда — вопрос престижа, это важно исключительно для поддержки имиджа, репутации в мировой индустрии моды».

Отстранение российских брендов с парижской недели моды не означает их отмену в модном мире. Как говорят: организаторы просто перестраховались. Ксения Собчак следила за мероприятием: «Ульяны и Юлии Яниной не было — «от греха подальше» Синдикат Высокой моды им возможность для показа не предоставил. Хотя оба Дома входят в этот самый Синдикат».

Но два самых популярных у западных потребителей отечественных бренда — Ulyana Sergeenko и Yanina по-прежнему обшивают как отечественных, так и западных модниц. Выпускают коллекции, хорошо зарабатывают. На днях модельер Юлия Янина в московском ресторане презентовала новую коллекцию: дизайнер с гостями смотрела онлайн высокую моду. Минувшим летом Янина по традиции работала на Каннском кинофестивале: встречала гостей в своем бутике. На красной дорожке в платьях дизайнера щеголяла звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли и другие звезды.По оценкам экспертов: падение продаж заграничным богатым покупателям составил около 30%.

У Юдашкина хорошие продажи на родине: и самый большой ассортимент, и больше точек продаж. У Яниной и Сергиенко тоже порядок с продажами — много постоянных клиентов. Так как их одежда рассчитана не только на очень богатых клиентов, но и на «просто хорошо обеспеченных» людей. Кстати, бренды сэкономили — участие в неделе высокой моды, организация показа, создание и доставка коллекции стоит от 1 до 2 миллионов евро. Отказавшись от «тщеславной» статьи расходов — можно больше средств отправить на развитие бренда. К примеру, Валентин Юдашкин минувшим летом в Москве в парке Зарядье на Парящем мосту презентовал коллекцию Valentin Yudashkin Haute couture 2022. Ждем и в 2023 году высокую моду от Юдашкина в Москве.