Парикмахер назвала пять модных стрижек для мужчин за 30 лет
Жизнь и общество

13 августа, 18:45

2 мин.

Парикмахер назвала пять модных стрижек для мужчин за 30 лет

Мария Задорожная
Автор
Мужская стрижка
Фото skynesher, iStock

Парикмахер-модельер Мария Бурланкова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, какие модные стрижки подойдут для мужчин за 30. По ее словам, в этом возрасте юношеский максимализм сменяется осознанностью и желанием удобства, в гардеробе появляется деловой дресс-код, а во внешности — стремление к лаконичности и ухоженности. Стиль становится частью привычки, а для многих мужчин стрижка — это уже сложившееся решение.

Один из вариантов, который предложила эксперт, — андеркат. Обритые виски и затылок в сочетании с удлиненной макушкой без плавного перехода длины создают эффектный и выразительный контраст. Стрижка одинаково хорошо подходит как для делового гардероба, так и для свободного повседневного стиля. Волосы можно собирать в аккуратный хвост. Важно обновлять короткую сторону каждые 3-4 недели.

«Кроп — короткая длина по бокам и затылку, ярко выраженная или рваная линия челки выше середины лба и текстурный верх. Подходит обладателям прямых или немного волнистых волос. Кроп придает облику молодость и динамику, не требует сложной укладки и очень удобен в повседневном уходе. За счет фактуры помогает скрыть редеющие зоны или неидеальную линию роста волос, делая образ подтянутым и стильным. Обновляется через 4-6 недель», — отметила специалист.

Другой вариант — помпадур. Средняя длина, волосы назад или на четкий пробор, с боков длина касается ушных раковин или слегка прикрывает ухо. Стрижка впишется и в строгий офисный дресс-код, и в расслабленный образ выходного дня. Она хорошо смотрится практически на всех типах лица и вариантах структуры волос. Обновляется через 1-3 месяца.

«Предлагаю рассмотреть канадку с плавным переходом длины. Волосы на темени достаточно длинные, закрывают лоб, могут аккуратно убираются назад или набок, плавно переходя к более короткому затылку. Эта стрижка смотрится сдержанно и современно, не требует ежедневных сложных укладок. Отличный выбор для уверенных в себе мужчин, предпочитающих ухоженный облик и простоту в уходе. Обновляется раз в месяц», — добавила парикмахер.

Также можно обратить внимание на короткие спортивные стрижки бокс и полубокс. Для тех, кто ценит практичность, они универсальны, не требуют специальных средств или инструментов. Модные версии предполагают четкую обработку линий, добавляя опрятности и строгости. Обновляются через 2-3 недели.

