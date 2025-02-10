Парень Тейлор Свифт рассказал о ее кулинарных талантах

Бойфренд Тейлор Свифт, спортсмен Трэвис Келси, рассказал о кулинарных талантах певицы. Он также назвал блюдо, которое его покорило, сообщает NBC News. На пресс-конференции в преддверии Супербоула-2025 в Новом Орлеане нападающий команды Канзас-Сити Чивз назвал лучшее блюдо, которое готовила для него Тейлор.

«Она настоящий повар. Ее поп-тарты восхитительны. Домашние поп-тарты, представляете? Они невероятны», — заявил Трэвис Келси.

Слухи о романе Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси появились в 2023 году после того, как их несколько раз заметили фотографы. Также американская поп-дива посещала матчи звезды НФЛ.

В октябре 2023 года Свифт засняли за поцелуем с Трэвисом. Тогда артистка пришла на матч, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» победила «Лос-Анджелес Чарджерс».