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Новый муж Насти Ивлеевой — Филипп Бегак: что известно
Жизнь и общество

Сегодня, 16:25

1 мин.

Стало известно, кто стал новым мужем Насти Ивлеевой

Мария Задорожная
Автор
Фото Сергей Булкин, news.ru, Global Look Press
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10 декабря Настя Ивлеева опубликовала пост в своем Телеграм-канале, где сообщила, что вышла замуж. Новость шокировала фанатов и вызвала бурю реакций, однако имя избранника и какие-либо подробности звезда не сообщила.

Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что вероятным супругом Ивлеевой стал 32-летний телеведущий и владелец фермерского хозяйства Филипп Бегак. Новоиспеченный муж знаменитости родился в Москве в семье художников. В детстве вместе с родителями переехал на Кипр, где провел первые годы жизни. Уже будучи взрослым Филипп основал фермерское хозяйство в Брянской области.

Фото Личный аккаунт Филиппа Бегака, соцсети


Также известно, что Бегак является дальним родственником известных Михалковых-Кончаловских. Дедушка Филиппа — советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской.

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