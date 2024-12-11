Стало известно, кто стал новым мужем Насти Ивлеевой

10 декабря Настя Ивлеева опубликовала пост в своем Телеграм-канале, где сообщила, что вышла замуж. Новость шокировала фанатов и вызвала бурю реакций, однако имя избранника и какие-либо подробности звезда не сообщила.

Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что вероятным супругом Ивлеевой стал 32-летний телеведущий и владелец фермерского хозяйства Филипп Бегак. Новоиспеченный муж знаменитости родился в Москве в семье художников. В детстве вместе с родителями переехал на Кипр, где провел первые годы жизни. Уже будучи взрослым Филипп основал фермерское хозяйство в Брянской области.

Фото Личный аккаунт Филиппа Бегака, соцсети



Также известно, что Бегак является дальним родственником известных Михалковых-Кончаловских. Дедушка Филиппа — советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской.