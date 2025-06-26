Новость о госпитализации Михаила Боярского опровергли его родственники
Невестка народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерина в беседе с Super заявила, что сообщения о его госпитализации ложные.
«Нет, не госпитализировали. Все в порядке», — сказала она.
По словам Екатерины, 75-летний Михаил Сергеевич находится дома после плановых обследований, с ним все нормально.
26 июня в СМИ появилась информация, что Михаила Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с осложнениями, возникшими после стентирования. Также в сообщениях говорилось, что у артиста обнаружили проблемы с сердцем.
