Новость о госпитализации Михаила Боярского опровергли его родственники

Жизнь и общество

26 июня, 15:35

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Фото Максим Константинов, Global Look Press

Невестка народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерина в беседе с Super заявила, что сообщения о его госпитализации ложные.

«Нет, не госпитализировали. Все в порядке», — сказала она.

По словам Екатерины, 75-летний Михаил Сергеевич находится дома после плановых обследований, с ним все нормально.


26 июня в СМИ появилась информация, что Михаила Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с осложнениями, возникшими после стентирования. Также в сообщениях говорилось, что у артиста обнаружили проблемы с сердцем.

Михаил Боярский.Биография Михаила Боярского: история Д`Артаньяна из Ленинграда

