Звезда сериала «Дневники вампира» рассталась с женихом

Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев рассталась с американским сноубордистом, трехкратным олимпийским чемпионом Шоном Уайтом. Пара разорвала отношения спустя почти год после помолвки, пишет Daily Mail.

«Это было взаимное решение, принятое с любовью и глубоким уважением друг к другу», — цитирует слова инсайдера издание.

Стало известно, что решение разорвать отношение далось паре нелегко. Близкий к звездам источник отметил, что актриса и спортсмен продолжат двигаться по разным путям, но сохранят теплые отношения.

Поводом для слухов стал тот факт, что 7 сентября Добрев появилась на премьере фильма «Вечность» без заветного обручального кольца. Нина также удалила из личного блога публикацию, посвященную помолвке.

Шон и Нина познакомились в 2012 году, а начали встречаться только в 2019-м. В 2020 году звезды стали жить вместе, а спустя четыре года в октябре спортсмен сделал предложение актрисе и подарил кольцо с бриллиантом 5 карат.