Николь Кидман разводится с мужем
Сегодня, 17:30

Николь Кидман разводится с мужем

Мария Задорожная
Автор
Фото Jason Kempin, Getty Images

58-летняя голливудская актриса Николь Кидман подала на развод с певцом Китом Урбаном. Пара пробыла в браке 19 лет брака, сообщает издание Daily Mail.

30 сентября актриса подала заявление о расторжении брака с музыкантом. В документах она указала причину развода — непреодолимые разногласия. При этом источник издания уверяет, что знаменитости расстались из-за новой молодой возлюбленной Кита Урбана. Пара пока официально не давала никаких комментариев.

О расставании Кидаман и Урбана стало известно 29 сентября. Daily Mail со ссылкой на инсайдера сообщило, что звезды разошлись из-за отсутствия близости и плотных графиков.

«Кит никогда не видится с Николь: либо она снимается, либо он в туре. Между ними была любвь, и они, возможно, все-таки не разведутся. Они вместе уже несколько десятилетий, так что есть вероятность примирения. Однако в том виде, в котором они сейчас находятся, они не пара», — заявил анонимный источник.

В отношениях с автралийским певцом актриса состояла с 2005 года. У них есть двое общих детей: Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. Девочек выносили суррогатные матери.

Николь Кидман.Как выглядит Николь Кидман в 55 лет? 3 секрета красоты и молодости актрисы

  • Артемон Доберманов

    Какая неприятность

    01.10.2025

