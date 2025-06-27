Неизвестные ограбили дом Брэда Питта в Калифорнии

Полиция Лос-Анджелеса занимается розыском преступников, которые ограбили дом голливудского актера Брэда Питта. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

По имеющимся данным, правоохранители ищут троих подозреваемых, которые перелезли через забор и через окно попали в дом актера, когда он отсутствовал. Отмечается, что грабители обыскали помещение и похитили неопределенное количество ценных вещей. Информация о том, что конкретно было украдено и приблизительная стоимость похищенного, пока не разглашается.

Кроме того, NBC News упомянуло, что ограбление виллы Питта стало не единственным случаем кражи со звездами в Лос-Анджелесе в последнее время.