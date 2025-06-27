Стиль жизни
Неизвестные ограбили дом Брэда Питта в Калифорнии
Жизнь и общество

27 июня, 15:15

1 мин.

Неизвестные ограбили дом Брэда Питта в Калифорнии

Мария Задорожная
Автор
Брэд Питт
Фото Mike Coppola, Getty Images

Полиция Лос-Анджелеса занимается розыском преступников, которые ограбили дом голливудского актера Брэда Питта. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

По имеющимся данным, правоохранители ищут троих подозреваемых, которые перелезли через забор и через окно попали в дом актера, когда он отсутствовал. Отмечается, что грабители обыскали помещение и похитили неопределенное количество ценных вещей. Информация о том, что конкретно было украдено и приблизительная стоимость похищенного, пока не разглашается.

Кроме того, NBC News упомянуло, что ограбление виллы Питта стало не единственным случаем кражи со звездами в Лос-Анджелесе в последнее время.

Обобрали до&nbsp;нитки: самые шокирующие ограбления звезд.Обобрали до нитки: самые шокирующие ограбления звезд
Стало известно, как Кэти Перри чувствует себя после разрыва с Орландо Блумом

