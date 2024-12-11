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Названы звезды, которые больше всего зарабатывают на новогодних корпоративах
Жизнь и общество

Сегодня, 17:10

1 мин.

Названы звезды, которые больше всего зарабатывают на новогодних корпоративах

Мария Задорожная
Автор
Сергей Шнуров и Григорий Лепс
Названы звезды, которые больше всего зарабатывают на новогодних корпоративах.
Фото Александр Казаков
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Стало известно, какие российские знаменитости зарабатывают больше всего на новогодних корпоративах. Рейтинг был составлен изданием Super.

На первом месте оказался Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», стоимость выступления которого 25 миллионов рублей. Второе место занимает Валерий Меладзе, согласный выступить за 17 миллионов рублей, а замыкает тройку лидеров Баста (настоящее имя Василий Вакуленко), который просит гонорар в размере 15 миллионов рублей. А самым бюджетным артистом для новогоднего праздника стала Ксения Минаева, готовая выступить за 800 тысяч рублей.


В список самых высокооплачиваемых артистов также вошли такие звезды, как Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Анна Asti, Сергей Жуков, Полина Гагарина, Нюша, Сергей Лазарев, Михаил Галустян, Николай Басков и многие другие.

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