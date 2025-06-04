Названы пять самых модных трендов лета 2025

Модные эксперты выделили пять ключевых трендов для лета 2025 года. Об этом сообщает журнал Glamour.

В первую очередь актуальными будут вещи в «отпускном стиле». Это полосатые лонгсливы, светлые брюки, украшения в морской тематике, плетеные сумки и лоферы. В то же время самыми востребованными цветами этого сезона эксперты считают нежные оттенки: бежевый, сливочно-желтый и молочный.

Еще одним ярким направлением стал стиль «бохо», который в этом сезоне представлен в коллекциях таких брендов, как Chloe, Valentino, Fendi и Armani. Также в тренде находятся вещи в ретростиле, особенно платья и рубашки из гинема. Это легкая хлопковая ткань с вертикальными и горизонтальными полосами, создающими клеточный узор на белом фоне.

Кроме того, модные редакторы не забыли упомянуть о классических костюмах, а также о нарядах, состоящих из жакетов и юбок. Эксперты призвали отдавать предпочтение легким тканям. По их словам, лен станет отличным выбором для жаркой погоды.