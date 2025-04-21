Названа возможная причина смерти папы римского Франциска

Одной из возможных причин смерти папы римского Франциска мог стать инсульт. Об этом написала газета Corriere della Sera.

«Сообщается, что причиной смерти стал инсульт», — написал источник.

Издание добавило, что понтифик лежал в больнице порядка 38 дней из-за двусторонней пневмонии, которая позже осложнила сопутствующие заболевания. В ночь на 21 апреля состояние папы Римского Франциска резко ухудшилось, а утром стало известно о его смерти.