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Названа возможная причина смерти папы римского Франциска
Жизнь и общество

Сегодня, 15:05

0 мин.

Названа возможная причина смерти папы римского Франциска

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Франциск
Фото Buda Mendes, Getty Images
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Одной из возможных причин смерти папы римского Франциска мог стать инсульт. Об этом написала газета Corriere della Sera.

«Сообщается, что причиной смерти стал инсульт», — написал источник.

Издание добавило, что понтифик лежал в больнице порядка 38 дней из-за двусторонней пневмонии, которая позже осложнила сопутствующие заболевания. В ночь на 21 апреля состояние папы Римского Франциска резко ухудшилось, а утром стало известно о его смерти.

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