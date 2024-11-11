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Названа самая красивая девушка Земли
Жизнь и общество

Сегодня, 13:50

1 мин.

Названа самая красивая девушка Земли

Мария Задорожная
Автор
Джессика Лейн
Фото Личный аккаунт Джессики Лейн, соцсети
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В городе Параньяке на Филиппинах состоялась церемония награждения участниц конкурса «Мисс Земля» — одного из четырех ведущих международных конкурсов красоты.

В этом году в конкурсе приняли участие девушки из 76 стран, включая Россию и Беларусь. Как и в предыдущие разы, в финале были выбраны четыре победительницы, по одной для каждой стихии. Главным считается титул Мисс Земля, также присуждаются короны для представительниц других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

С самого начала фаворитами конкурса считались Храфнхильдур Харальдсдоттир из Исландии и американка Беа Миллан-Виндорски. Прогнозы сбылись: представительница США была удостоена титула Мисс Вода, а исландская участница стала Мисс Воздух. Корону Мисс Огонь получила Нива Антезана из Перу. Абсолютной победительницей стала 21-летняя Джессика Лейн из Австралии, она завоевала титул Мисс Земля. Она стала первой австралийкой в истории конкурса, которая заняла первое место. В настоящее время девушка учится в университете Саншайн-Коэст по специальностям журналистика и литературное чтение.

Россиянка Екатерина Романова вошла в список восьми самых красивых участниц конкурса. Она представляла Россию на международной арене после победы в «Красе России» в 2023 году.

&laquo;Мисс Россия&nbsp;&mdash; 2024&raquo;: кто победил&nbsp;&mdash; что известно о&nbsp;победительнице конкурса. Студентка, спортсменка и просто красавица: что известно о новой «Мисс Россия — 2024»

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