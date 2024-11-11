Названа самая красивая девушка Земли

В городе Параньяке на Филиппинах состоялась церемония награждения участниц конкурса «Мисс Земля» — одного из четырех ведущих международных конкурсов красоты.

В этом году в конкурсе приняли участие девушки из 76 стран, включая Россию и Беларусь. Как и в предыдущие разы, в финале были выбраны четыре победительницы, по одной для каждой стихии. Главным считается титул Мисс Земля, также присуждаются короны для представительниц других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

С самого начала фаворитами конкурса считались Храфнхильдур Харальдсдоттир из Исландии и американка Беа Миллан-Виндорски. Прогнозы сбылись: представительница США была удостоена титула Мисс Вода, а исландская участница стала Мисс Воздух. Корону Мисс Огонь получила Нива Антезана из Перу. Абсолютной победительницей стала 21-летняя Джессика Лейн из Австралии, она завоевала титул Мисс Земля. Она стала первой австралийкой в истории конкурса, которая заняла первое место. В настоящее время девушка учится в университете Саншайн-Коэст по специальностям журналистика и литературное чтение.

Россиянка Екатерина Романова вошла в список восьми самых красивых участниц конкурса. Она представляла Россию на международной арене после победы в «Красе России» в 2023 году.