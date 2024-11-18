Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2024»

Представительница Дании, Виктория Кьер Тейлвиг, одержала победу на конкурсе «Мисс Вселенная — 2024». Она стала первой датчанкой, завоевавшей этот титул. 21-летняя профессиональная танцовщица, предприниматель и начинающий юрист сумела обойти 126 соперниц, выиграв престижный конкурс красоты, прошедший в Мехико, сообщает CNN.

Вице-мисс стали Чидимма Адетшина из Нигерии, Мария Фернанда Белтран из Мексики, Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы. Представительница России 18-летняя Валентина Алексеева вошла топ-12 конкурса.

Кроме того, в этом году, в честь 72-летия конкурса, для участия в нем впервые были допущены женщины старше 28 лет. Более двух десятков финалисток оказались старше, чем было разрешено в предыдущие годы. Например, Беатрис Нхойю из Мальты стала первой женщиной в возрасте 40 лет, дошедшей до гранд-финала.



Также организаторы конкурса отменили давний запрет на участие беременных женщин и матерей, женщин, состоящих или состоявших в браке.