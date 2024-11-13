Названа победительница конкурса красоты «Мисс Интернешнл»

Победительницей одного из самых престижных международных конкурсов красоты «Мисс Интернешнл» стала вьетнамская красавица Хюинь Тхи Тхань Тхюи. Эта новость была объявлена во время официальной трансляции конкурса.

Финал «Мисс Интернешнл — 2024» состоялся 12 ноября на известном стадионе Tokyo Dome в Токио, Япония. Титул самой красивой девушки планеты достался 22-летней студентке, которая ранее одержала победу на национальном конкурсе «Мисс Вьетнам» в 2022 году. В настоящее время Тхюи учится сразу в двух университетах и строит карьеру модели. Также она свободно владеет английским и корейским языками.

Вьетнамская модель была выбрана среди восьми финалисток. Она сменила «Мисс Интернешнл» из Венесуэлы Андреа Рубио, которая одержала победу в 2023 году.