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Названа победительница конкурса красоты Мисс Интернешнл — Хюинь Тхи Тхань Тхюи
Жизнь и общество

Сегодня, 15:15

1 мин.

Названа победительница конкурса красоты «Мисс Интернешнл»

Мария Задорожная
Автор
Хюинь Тхи Тхань Тхюи.
Фото Личный аккаунт Хюинь Тхи Тхань Тхюи, соцсети
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Победительницей одного из самых престижных международных конкурсов красоты «Мисс Интернешнл» стала вьетнамская красавица Хюинь Тхи Тхань Тхюи. Эта новость была объявлена во время официальной трансляции конкурса.

Финал «Мисс Интернешнл — 2024» состоялся 12 ноября на известном стадионе Tokyo Dome в Токио, Япония. Титул самой красивой девушки планеты достался 22-летней студентке, которая ранее одержала победу на национальном конкурсе «Мисс Вьетнам» в 2022 году. В настоящее время Тхюи учится сразу в двух университетах и строит карьеру модели. Также она свободно владеет английским и корейским языками.

Вьетнамская модель была выбрана среди восьми финалисток. Она сменила «Мисс Интернешнл» из Венесуэлы Андреа Рубио, которая одержала победу в 2023 году.

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