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Названа настоящая причина, по которой принц Уильям не хочет мириться с Гарри
Жизнь и общество

22 августа 2025, 15:35

1 мин.

Названа настоящая причина, по которой принц Уильям не хочет мириться с Гарри

Мария Задорожная
Автор
Фото Paul Grover, WPA Pool, Getty Images

Принц Уильям не готов восстанавливать отношения с братом Гарри из-за супруги Меган Маркл, сообщил королевский эксперт Хилари Фордвич в разговоре с Fox News Digital.

«Он не хочет мириться с принцем Гарри, потому что не доверяет его жене. Опасения оправданы. Любые личные семейные обсуждения могут стать достоянием общественности или быть использованы в коммерческих проектах пары», — пояснила Фордвич.

Эксперт указала, что у Меган Маркл отсутствует чувство долга перед британской общественностью и культурой. По ее словам, примирение братьев маловероятно в ближайшее время, так как «Гарри считает, что Уильям его обидел».

Такое же мнение высказала и Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty и королевский обозреватель. Она уверена, что Меган Маркл испортила отношения между братьями и повлияла на общение Гарри и Уильяма с отцом, Карлом III.

«Она вызывает глубокую неприязнь у многих сторонников монархии. Они считают ее крайне опасной для королевской семьи», — добавила она.

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