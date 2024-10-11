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Назван самый красивый мужчина в мире — Аарон Тейлор-Джонсон
Жизнь и общество

Сегодня, 15:45

1 мин.

Назван самый красивый мужчина в мире

Мария Задорожная
Автор
Cамый красивый мужчина в мире Аарон Тейлор-Джонсон
Фото Andreas Rentz, Getty Images
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Руководитель центра косметической и пластической хирургии, доктор Джулиан Де Сильва назвал самого красивого мужчину планеты с точки зрения «золотого сечения». Первую строчку рейтинга занял звезда «Мстителей» Аарон Тейлор-Джонсон. Об этом доктор сообщил в своем блоге.

По словам врача, лицо актера идеально в своих пропорциях. Медик оценил красоту Аарона на 93,04%. Среди недостатков артиста хирург отметил расстояние между глазами, носом и губами и саму форму губ.

Второе место в рейтинге самых красивых мужчин занял звезда сериала «Эмили в Париже» Люсьен Лависконт. Его лицо идеально на 92,41%.

Актер из Эмили в Париже — Люсьен Лависконт
Люсьен Лависконт.
Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

На третьей строчке расположился исполнитель главной роли в фильме «Гладиатор 2» Пол Мескаль (92,38%).

Исполнитель главной роли в фильме «Гладиатор 2» Пол Мескаль
Пол Мескаль.
Фото Aidan Monaghan, Capital Pictures, Global Look Press

Четвертое место хирург отдала Роберту Паттинсону (92,15%).

Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон.
Фото Billy Bennight, AdMedia, Global Look Press

А пятое — звезде «Медленных лошадей» Джеку Лаудену (90,33%).

Джек Лауден.
Джек Лауден.
Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

В рейтинг Джулиана Де Сильва также попал Джордж Клуни (89,9%). Он занял шестое место.

Джордж Клуни
Джордж Клуни.
Фото Gian Mattia D'Alberto, Keystone Press Agency, Global Look Press
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