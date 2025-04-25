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Надежда Кадышева: сколько получает за один концерт
Жизнь и общество

Сегодня, 11:35

1 мин.

Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей России

Мария Задорожная
Автор
Надежда Кадышева
Фото Алексей Белкин, news.ru, Global Look Press
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65-летняя певица Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Она получает около 20 миллионов рублей за концерт. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«На летних корпоративах, которые у «Золотого кольца» уже расписаны, ценник возрос до 15-20 млн руб. (в зависимости от места проведения закрытого праздника)», — сказала промоутер компании «Ру-концерт» Евгения Морозова.

Источник добавил, что недавно у коллектива «Золотое кольцо» дела шли не очень хорошо. В 2022 году чистая прибыль ансамбля составила 2,6 миллиона рублей, в 2023 году — 1,1 миллиона рублей. В 2024 году — 69 миллионов рублей, однако прибыль составила лишь 2,7 миллиона рублей.

«При этом стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн руб.», — пишет источник.

Причиной роста доходов Кадышевой стал резкий всплеск популярности среди молодежи. В соцсетях завирусились хиты «Золотого кольца», например, «Плывет веночек». Теперь на концерты артистки стали чаще приходить подростки и молодежь.

Доходы Надежды Кадышевой выросли втрое.Доходы Надежды Кадышевой выросли втрое
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