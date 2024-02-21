На турнире в Чечне установлен рекорд России по спортивному программированию

18 февраля на турнире по спортивному программированию, который проходил в рамках спортивного фестиваля «Техноспорт» в городе Грозном Чеченской Республики, установлен рекорд России за самое большое количество матчей по алгоритмическому программированию в рамках одного турнира за один день. За 10 часов состоялось 49 матчей. Это самое большое количество подобных соревнований за такой срок.

В соревновании приняли участие 45 команд из 39 регионов России. Организаторами турнира выступили Министерство спорта РФ, Чеченская Республика, Федерация спортивного программирования, букмекерская компания FONBET, Движение Первых и общество «Знание».

Соревнования проходили на платформе Foncode, разработанной при поддержке компании FONBET. Анонсирование платформы состоялось на Всероссийском спортивном форуме в октябре 2023 года, сейчас она насчитывает уже более 2000 пользователей. Таким образом, платформа Foncode на данный момент является самой быстрорастущей площадкой для проведения соревнований по спортивному программированию.

«Мы рады, что именно на нашей платформе Foncode установлен рекорд России за самое большое количество соревнований в течение 10 часов. Мы ожидаем, что такие мероприятия помогут привлечь в ИТ-отрасль опытных специалистов и молодое поколение, способствуя появлению новых компетентных и талантливых кадров в будущем», — отметил президент Федерации спортивного программирования города Москвы, председатель платформы Foncode Евгений Анашкин.

Подобный рекорд в рамках соревнований по спортивному программированию установлен впервые. Более того, этот рекорд стал первым для видов спорта с использованием компьютера.

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