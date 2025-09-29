Муж Селены Гомес показал фото после свадьбы с певицей

Музыкальный продюсер Бенни Бланко опубликовал в личном блоге в социальных сетях фото со свадьбы с певицей Селеной Гомес.

На одном из снимков пара позировала перед зеркалом. Артистка сидела в пышном свадебном платье и длинной фате, а Бенни — в белой рубашке с бабочкой и черном смокинге. На другом фото 33-летняя певица предстала спящей в кровати после церемонии.

«Я женился на настоящей диснеевской принцессе», — подписал фото новоиспеченный муж.

Стало известно, что 27 сентября Селена Гомес и Бенни Бланко сыграли свадьбу в поместье Sea Crest Nursery в Калифорнии. Певицу вел к алтарю ее дедушка Дэвид Корнетт. О помолвке пара сообщила 12 декабря прошлого года. Поп-исполнительница выложила в личном блоге фотографию с кольцом, которое ей подарил Бланко.