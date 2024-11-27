Москвичка представит Россию на конкурсе красоты «Мисс Планета»

Модель и телеведущая из Москвы Татьяна Федорищева отправилась в Перу, чтобы участвовать в конкурсе «Мисс и Мистер Планета», финал которого состоится 1 декабря.

Как сообщает MSK1.RU, Татьяне 33 года, а ее рост составляет 164 см, вес — 52 кг. В детстве она мечтала стать балериной, актрисой, археологом, ученым или даже космонавтом. Несмотря на то, что модельная карьера не была ее первоначальной мечтой, позже девушка все же заинтересовалась моделингом. Однако на этом пути Татьяну поджидало серьезное препятствие: в 14 лет она попала в тяжелую автокатастрофу, в результате которой потеряла стопу. Тем не менее поддержка родных и друзей помогли ей преодолеть трудности — спустя всего три месяца после операции она смогла ходить.

Травма изменила многие планы красавицы. Так, в 2012 году Татьяна не прошла кастинг на важный конкурс красоты в России, что заставило ее на долгие годы отказаться от мечты о подиуме. Вернуться к участию в конкурсах она смогла только в 2021 году.

«Иногда меня дразнят за вихляющую походку, однако это последствие травмы, а не кокетство. На конкурсах мой директор всегда показывает мои медсправки о травме, и иногда мне разрешают не танцевать танец на открытии, если там сложные элементы с прыжками на каблуках. Также я освобождена от выступления на высоких каблуках или шпильках, и могу ходить в удобной обуви на танкетке. Смотрится не особо красиво, зато ноги не болят спустя 5 часов шоу», — поделилась москвичка.

Несмотря на свой небольшой рост и возраст, Татьяна часто получает приглашения участвовать в различных конкурсах красоты. Ее запоминающаяся внешность и харизма помогли ей выиграть отборочный тур в России, что дало возможность представить страну на «Мисс Планета».

«Я еду только за победой! Хотя по возрасту попала в категорию «миссис», я уже сказала организаторам, что готова выступать и в «мисс» (несколько другие этапы соревнования), и в «петит» (для девушек, чей рост ниже 170 см)», — сказала девушка.

Участие в конкурсах привело Татьяну к новым увлечениям — она начала заниматься ювелирным делом и научилась создавать короны для себя и других участниц. Для конкурса в Перу она изготовила уникальную корону, которую планирует надеть на сцене. Она также представляет Россию с национальным костюмом, который символизирует ее культурное наследие.

«От меня требовали «стандартный» образ всех латинских стран — крылья и бикини, но я объяснила, что у нас нет карнавала и попугаев, а Россия была империей более 300 лет, и это богатая часть нашей истории, которую я и хочу показать миру. Ну и выделиться среди красоток в нарядах для самбы», — рассказала москвичка.

Сейчас Татьяна находится в Южной Америке и готовится представлять Россию на международной арене.