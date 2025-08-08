Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Модные редакторы назвали ключевые тренды осени 2025
Жизнь и общество

8 августа, 18:25

1 мин.

Модные редакторы назвали ключевые тренды осени 2025

Мария Задорожная
Автор
Ковбойские сапоги
Фото BarbaraSimoni, iStock

Редакторы Glamour выделили семь основных модных тенденций осени 2025 года.

Во-первых, эксперты рекомендуют обратить внимание на деревенский стиль, который включает шерстяные вещи, клетчатые принты и ковбойские сапоги. Также в моду входят кружевные изделия и предметы с объемным кроем — slouchy, с различными сборками. В цветовой палитре акцент лучше сделать на виноградные оттенки.

Меховые вещи в стиле бохо также сохранят свою популярность, как и изделия с пайетками, а также платья, пальто и рубашки со скульптурным кроем. Такие модели уже можно найти в коллекциях брендов Saint Lauren и Marc Jacobs.

Одежда и&nbsp;обувь мода осень 2025.Стилист Лисовец рассказал, что будет в тренде осенью
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Мода
Новости холдинга
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Читайте далее
Звезда «Полицейского с Рублевки» почти лишился зрения на фоне рака мозга
Следующий материал
Звезда «Полицейского с Рублевки» почти лишился зрения на фоне рака мозга

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
12 ноя 19:00
Узнаете ли вы голливудских звезд в старости? Тест от «Стиля жизни»
12 ноя 14:45
Тейлор Свифт стала самой продаваемой сольной артисткой в истории музыки
12 ноя 13:45
СМИ: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались
12 ноя 08:00
Пи Дидди стал помощником тюремного священника
11 ноя 19:55
Кэти Перри раскрыла причину расставания с Орландо Блумом