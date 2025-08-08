Модные редакторы назвали ключевые тренды осени 2025

Редакторы Glamour выделили семь основных модных тенденций осени 2025 года.

Во-первых, эксперты рекомендуют обратить внимание на деревенский стиль, который включает шерстяные вещи, клетчатые принты и ковбойские сапоги. Также в моду входят кружевные изделия и предметы с объемным кроем — slouchy, с различными сборками. В цветовой палитре акцент лучше сделать на виноградные оттенки.

Меховые вещи в стиле бохо также сохранят свою популярность, как и изделия с пайетками, а также платья, пальто и рубашки со скульптурным кроем. Такие модели уже можно найти в коллекциях брендов Saint Lauren и Marc Jacobs.