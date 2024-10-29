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Модель Жизель Бюндхен ждет ребенка
Жизнь и общество

Сегодня, 16:15

1 мин.

Модель Жизель Бюндхен ждет ребенка

Мария Задорожная
Автор
Жизель Бюндхен.
Фото Dimitrios Kambouris, Getty Images
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44-летняя модель Жизель Бюндхен беременна от своего возлюбленного, тренера по джиу-джитсу, Хоакима Валенте. Об этом сообщает издание People со ссылкой на близкого друга Жизель.

«Жизель и Хоаким счастливы этой новой главе в своей жизни и с нетерпением ждут создания мирной и любящей обстановки для всей семьи», — сообщил источник издания.

В публикации говорится, что звезда находится на пятом либо шестом месяце беременности. Для знаменитости будущий ребенок станет третьим, а для ее избранника — первенцем.

Бюндхен находится в отношениях с Валенте с июня 2023 года. У модели есть 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивиан от бывшего мужа, профессионального игрока в американский футбол Тома Брэди.

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