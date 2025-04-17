Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Мишель Трахтенберг: официальная причина смерти звезды Сплетницы
Жизнь и общество

17 апреля, 15:00

1 мин.

Названа причина смерти звезды «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Мишель Трахтенберг
Фото Matt Winkelmeyer, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Причиной смерти Мишель Трахтенберг, известной ролями в таких сериалах, как «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров», стали осложнения, связанные с диабетом. Об этом сообщает NBC.

Данная информация получена из данных офиса судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, как уточняет источник. В материале упоминается, что «диабет может повышать риск развития неалкогольной жировой болезни печени, при которой в органе накапливается излишнее количество жира».

По информации источника издания, незадолго до своей смерти Трахтенберг прошла пересадку печени, однако конкретные причины этой операции не раскрываются.

Напомним, что о смерти актрисы стало известно в феврале 2025 года. Ей было всего 39 лет.

Новости холдинга
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
Епископ Маркел рассказал подробности задержания в аэропорту Кишинева
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине
"Химки" в хаосе. Зарплатный бунт игроков продолжается, работу с новым тренером саботируют, против «Зенита» может выйти дубль, идут разговоры о снятии с чемпионата
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
Читайте далее
Стилист объяснила, как создать стильный образ с кроссовками
Следующий материал
Стилист объяснила, как создать стильный образ с кроссовками

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17 апр 19:30
Стилист объяснила, как создать стильный образ с кроссовками
17 апр 13:00
Они владеют миллиардами: кто вошел в топ-10 богатейших россиян
17 апр 10:20
Умер поэт Константин Кедров
16 апр 17:10
Концерт рэпера Offset в Москве перенесен
16 апр 15:35
Кэти Перри подверглась осуждению после полета в космос