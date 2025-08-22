Милли Бобби Браун впервые стала мамой

21-летняя актриса Милли Бобби Браун и ее супруг, 23-летний Джейк Бонджови, впервые стали родителями. Звездная пара усыновила ребенка: теперь они воспитывают девочку. Радостную новость супруги сообщили в личном блоге в социальных сетях.

«Этим летом в нашу семью пришло счастье — мы удочерили чудесную девочку. С огромным трепетом начинаем новый этап родительства, полный уюта и гармонии»,— написали звезды.

Милли и Джейк не рассказали, когда именно удочерили девочку. Но известно, что ребенку дали имя Лав.