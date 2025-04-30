Стиль жизни
Михаил Галустян: развод с женой — что известно
Жизнь и общество

30 апреля, 12:25

1 мин.

Михаил Галустян объявил о разводе

Мария Задорожная
Автор
Михаил Галустян с женой Викторией
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Телеведущий, актер и юморист Михаил Галустян объявил в социальных сетях о разводе с супругой Викторией спустя 18 лет брака. Оказалось, что развод случился еще в прошлом году, но лишь теперь бывшие возлюбленные решили сообщить об этом публично. Причины расставания неизвестны, однако Михаил и Виктория сохранили теплые отношения.

«Развод — это не конец, а новый этап жизни. Важно помнить, что любой конец — это начало чего-то нового. Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания. Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них — шанс на что-то новое», — написал Галустян.

Михаил подчеркнул, что они с Викторией продолжают уважать друг друга и воспитывать общих детей. Артист выразил слова благодарности всем, кто поддержал их решение, и закрыл комментарии в соцсети.

