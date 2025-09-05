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Михаил Ефремов получил первую работу после выхода на свободу
Жизнь и общество

5 сентября 2025, 12:05

1 мин.

Михаил Ефремов получил первую работу после выхода на свободу

Мария Задорожная
Автор
Фото Interpress, Global Look Press

61-летний Михаил Ефремов официально стал актером труппы театра «Мастерская «12» режиссера Никиты Михалкова, сообщает ТАСС.

По данным источника, Никита Сергеевич представил Ефремова на собрании труппы, которое состоялось перед началом нового сезона. Он отметил, что Михаил Олегович — человек, переживший несколько тяжелых лет жизни. Михалков добавил, что актер лично обратился к нему с просьбой продолжить работу в театре.

«Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании», — отметил Михалков.

Также режиссер понадеялся, что работа с Михаилом будет полезна как для театра, так и для самого актера. Премьера первого спектакля с его участием — «Без свидетелей» состоится на Основной сцене «Мастерской «12» в феврале 2026 года.

Напомним, что Михаил Ефремов получил семь с половиной лет лишения свободы за ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Наказание актер отбывал в колонии в Белгородской области. В марте этого года суд удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

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