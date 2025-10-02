Стиль жизни
Михаил Боярский отказывается от съемок за пределами Санкт-Петербурга
Жизнь и общество

Сегодня, 15:35

1 мин.

Михаил Боярский отказывается от съемок за пределами Санкт-Петербурга

Мария Задорожная
Автор
Фото Максим Константинов, Global Look Press

Народный артист России Михаил Боярский отказывает от съемок за пределами Санкт-Петербурга. Об этом заявила его жена актриса Лариса Луппиан в беседе с NEWS.ru.

Она уточнила, что актер перестал участвовать в выездных проектах после тяжелой травмы. У Боярского диагностировали перелом после падения с большой высоты в апреле этого года. Однако Луппиан заверила, что артист уже восстановился и репетирует в театре.

«Врачи помогали. А в моральном смысле — дом, семья, дача. Настроение у него переменчивое. То все хорошо, то немножко капризничает. По-разному», — сказала артистка.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Санкт-Петербурге. Стал известен благодаря роли Д'Артаньяна в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Также многие его знают как исполнителя хита «Зеленоглазое такси». За свою карьеру он снялся более чем в 160 фильмах и сериалах, записал свыше 350 песен для различных проектов.

Михаил Боярский.Биография Михаила Боярского: история Д`Артаньяна из Ленинграда

  • Сомневающийся

    Новости спорта :joy::joy::joy:

    02.10.2025

  • Djin Ignatov

    Пора уже на покой !

    02.10.2025

  • Sehrgut

    Здоровья Легенде :pray: Спартак Чемпион :exclamation:

    02.10.2025

