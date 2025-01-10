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Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге
Жизнь и общество

Сегодня, 13:55

1 мин.

Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге

Мария Задорожная
Автор
Михаил Боярский
Фото Павел Бедняков, Известия
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Актер и народный артиста РСФСР Михаил Боярский срочно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По информации источника, актера привезли в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы. Предварительно у Михаила Сергеевича диагностировали ишемическую болезнь сердца. Сейчас врачи занимаются стабилизацией состояния народного артиста.

Телеграм-каналу Mash удалось пообщаться с Боярским. В разговоре с порталом он сказал, что общается о состоянии своего здоровья только с близкими. Однако источник уверяет, что артист выглядел удовлетворительно, находился в трезвом уме и светлой памяти.

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