Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге

Актер и народный артиста РСФСР Михаил Боярский срочно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.



По информации источника, актера привезли в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы. Предварительно у Михаила Сергеевича диагностировали ишемическую болезнь сердца. Сейчас врачи занимаются стабилизацией состояния народного артиста.



Телеграм-каналу Mash удалось пообщаться с Боярским. В разговоре с порталом он сказал, что общается о состоянии своего здоровья только с близкими. Однако источник уверяет, что артист выглядел удовлетворительно, находился в трезвом уме и светлой памяти.