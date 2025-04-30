Met Gala в 2025 году: тема бала, когда будет и где смотреть

Уже на протяжении нескольких десятков лет в начале мая знаменитости встречаются на благотворительном балу, чтобы оказать поддержку Музею искусств Метрополитена и продемонстрировать наряды на заданную тему. Это мероприятие многим известно как Met Gala. Его организатором с 1995 года выступает Анна Винтур. Рассказываем, когда и где в 2025 году пройдет благотворительный бал и какова его тема.

Дата и место проведения

Met Gala в 2025 году по традиции состоится в первый понедельник мая, то есть 5 мая. Пройдет мероприятие в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Его гости выйдут на красную дорожку, чтобы продемонстрировать наряды на заданную тему, а после отправятся на официальную часть бала.

Фото Dia Dipasupil, Getty Images

Тема бала

В этом году тема Met Gala звучит так: «Tailored for You». Известно, что организаторы бала вдохновлялись выставкой «Superfine: Tailoring Black Style», которая затронула важные аспекты стиля темнокожих. Планируется, что образы гостей будут посвящены исследованию форм самовыражения и культурной идентичности афроамериканцев.

Где посмотреть

Met Gala начнется 5 мая в 17:00 по нью-йоркскому времени. Российские зрители смогут насладиться мероприятием со множеством приглашенных звезд в ночь с 5 на 6 мая с 00:00 до 03:00 по московскому времени. Прямой эфир будет доступен на сайте журнала Vogue.

